Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
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