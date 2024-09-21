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Русская весна

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«Расширили линии». На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

«Расширили линии». На Украине забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Украинские войска находятся в состоянии оперативно-тактического кризиса на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

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