Путь к «Вечному миру». Как Киев стал русским, а Россия помирилась с Европой

Февраль в отношениях Московского государства и Речи Посполитой стал воистину судьбоносным месяцем. В 1667 году, после долгих лет войны и дележа территории, было заключено Андрусовское перемирие, установившее границу между государствами и заложившее основу уже для «Вечного мира».