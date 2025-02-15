ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Келлогу стоило бы съездить под Красноармейск, или - Курахово. А потом - в Мариуполь. И закончить Донецком - на аллее ...Келлог: США ждут ...
  • Сергей Храмов
    Александр Хинштейн умница ждём от него кординальных решений для улучшения жизни в Курской области. РВСН.Хинштейн попросил...
  • саша дмитренко
    точно  не  помню,,работала  в  администрацииВ Ленинградской о...

Путь к «Вечному миру». Как Киев стал русским, а Россия помирилась с Европой

Путь к «Вечному миру». Как Киев стал русским, а Россия помирилась с Европой

Февраль в отношениях Московского государства и Речи Посполитой стал воистину судьбоносным месяцем. В 1667 году, после долгих лет войны и дележа территории, было заключено Андрусовское перемирие, установившее границу между государствами и заложившее основу уже для «Вечного мира».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх