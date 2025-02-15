Путь к «Вечному миру». Как Киев стал русским, а Россия помирилась с Европой

Февраль в отношениях Московского государства и Речи Посполитой стал воистину судьбоносным месяцем. В 1667 году, после долгих лет войны и дележа территории, было заключено Андрусовское перемирие, установившее границу между государствами и заложившее основу уже для «Вечного мира».
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