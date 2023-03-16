Асад: Компании смогут подать заявки для участия в российско-сирийских проектах

Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно, заявил президент САР Башар Асад после переговоров с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно, заявил президент САР Башар Асад после переговоров с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
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