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Асад: Компании смогут подать заявки для участия в российско-сирийских проектах

Асад: Компании смогут подать заявки для участия в российско-сирийских проектах

Россия и Сирия в течение ближайших недель подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве, каждый проект будет рассматриваться и утверждаться отдельно, заявил президент САР Башар Асад после переговоров с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

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