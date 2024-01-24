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Военное обозрение

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Британский постпред при ООН заявил о «крахе российской военной промышленности» на фоне просьб об увеличении военной помощи Украине

Британский постпред при ООН заявил о «крахе российской военной промышленности» на фоне просьб об увеличении военной помощи Украине

Западные политики делают взаимоисключающие заявления и противоречат сами себе.

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