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Царьград

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Отец подозреваемой в убийстве сына жительницы Перми оказался подполковником полиции

Отец подозреваемой в убийстве сына жительницы Перми оказался подполковником полиции

Пермячка, бросившая тело убитого сына на мусорке в чемодане, родилась в семье милиционера.Женщина, которую обвиняют в убийстве ребенка из Перми, оказалась дочерью полковника МВД.

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