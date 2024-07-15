РАН: соленость Черного моря резко выросла из-за двух основных причин

Исследователи из Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова установили, что повышение солености Черного моря в последние годы обусловлено усилением штормовой активности и скорости течений в море.
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