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ВКС РФ впервые отработали ФАБами по целям в Одессе

ВКС РФ впервые отработали ФАБами по целям в Одессе В тёмное время суток была продолжена массированная отработка по целям на контролируемых противником территори.

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