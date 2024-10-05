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Силантьев о 5:2 со «Спартаком»: «Разин сказал, что никакой феерии не надо. «Металлург» настраивался только на победу, было важно поздравить тренера»

Ранее магнитогорский клуб разгромил ЦСКА (7:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Как удалось после разгрома ЦСКА найти силы на победу над «Спартаком»? – Андрей Владимирович сказал, что никакой феерии не надо, готовимся по плану.

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