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Мировое обозрение

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Мафиозные разборки в центре Киева, или СБУ против ГУР

Мафиозные разборки в центре Киева, или СБУ против ГУР

Уже несколько дней Киев лихорадит от внутреннего конфликта, который вышел далеко за пределы кабинетов и теперь грозит перерасти в открытое противостояние силовых структур.

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