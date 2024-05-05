НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Ювентус» впервые за 12 лет четыре раза подряд сыграл вничью в Серии А. Тогда тренировал Конте

5 мая «Юве» на выезде поделился очки с «Ромой» (1:1) в матче 35-го тура Серии А. До этого туринцы сыграли в лиге вничью с «Кальяри» (2:2), «Торино» (0:0) и «Миланом» (0:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх