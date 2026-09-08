ВС РФ ночью били по Киеву, не забывая про черноморское побережье Российское Минобороны подтвердило завершение трёхдневного моратория на удары по .
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