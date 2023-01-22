Депутат Казакова опровергла исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы

Глава комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос исключения из школьной программы того или иного произведения, в том числе «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына, не обсуждался и не стоит на повестке дня.
Глава комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос исключения из школьной программы того или иного произведения, в том числе «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына, не обсуждался и не стоит на повестке дня.
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