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Депутат Казакова опровергла исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы

Депутат Казакова опровергла исключение «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы

Глава комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос исключения из школьной программы того или иного произведения, в том числе «Архипелага ГУЛАГ» Александра Солженицына, не обсуждался и не стоит на повестке дня.

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