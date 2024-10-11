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Настроение ТВ

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Игривая Машенька

Игривая Машенька

Анастасия Ефимова, опекун Машеньки:– Хочу представить вам девочку Машеньку. Это прекрасная игривая кошечка, которая любит игрушки, погремушки, любые лакомства для котят и всегда с радостью встречает новых людей в своей жизни.

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