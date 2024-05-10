Украина более сотни раз обстреляла Белгородскую область 9 мая

Губернатор Гладков: ВСУ более сотни раз атаковали Белгородскую область 9 мая Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) более сотни раз обстреляли Белгородскую область в День Победы, который отмечается в России 9 мая.
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