Министерство торговли: завод завершил модернизацию за 100 млн

Сибирский лесохимический завод в Красноярском крае завершил модернизацию производства терпен-фенольных смол стоимостью 100 млн рублей.
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