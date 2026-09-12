The Ministry of Defense reported on the strikes on the leading metallurgical enterprises of Ukraine

The Ministry of Defense of the Russian Federation has published a list of targets that were hit last night during group strikes on military facilities, as well as port and logistics infrastructure on the territory of Ukraine.
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