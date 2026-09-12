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The Eurasia Daily news agency

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The Ministry of Defense reported on the strikes on the leading metallurgical enterprises of Ukraine

The Ministry of Defense reported on the strikes on the leading metallurgical enterprises of Ukraine

The Ministry of Defense of the Russian Federation has published a list of targets that were hit last night during group strikes on military facilities, as well as port and logistics infrastructure on the territory of Ukraine.

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