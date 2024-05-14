Культовый спорткар «Форд Мустанг» попал в массовое ДТП в Челябинске

Утром 14 мая в начале улицы Дарвина произошла масштабная по количеству и составу участников авария. Зацепило даже транспортное средство, которое вообще не так часто можно наблюдать на улицах Челябинска, легенду «Форд Мустанг».
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