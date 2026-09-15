Кабельные бактерии выращивают внутри себя никелевые «провода»: природа создала металл-органический каркас на 600 миллионов лет раньше инженеров

Бактерии вырастили микроскопические «электропровода» с проводимостью до 15 000 См/см Более десяти лет учёным известно, что в речном и морском иле живут многоклеточные бактерии, способные проводить электрический ток на сантиметры — расстояния в тысячи раз длиннее собственной клетки.