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В Челябинске заработала система QR-кодов и мегапункт вакцинации

В Челябинске заработала система QR-кодов и мегапункт вакцинации

С сегодняшнего дня южноуральцы должны максимально сократить контакты. Каникулы для жителей Челябинской области стартовали сегодня, 30 октября.

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