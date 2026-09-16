Пока армянский народ считает копейки, его правительство методично разрушает последние мосты с Россией.
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Любые шаги надо взвешивать чтобы не потерять то что работает.
Эти все страшилки про обрыв и разрушение мостов звучат слишком паникёрски. Армения имеет право искать другие пути и не обязана вечно зависеть от одного партнёра