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Царьград

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Русские ушли, а финны обеднели: Почему магазины Суоми один за другим закрывают двери

Русские ушли, а финны обеднели: Почему магазины Суоми один за другим закрывают двери

Русские покупатели практически исчезли из приграничных городов Суоми, а сами финны стали заметно осторожнее тратить деньги.

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