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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Итоги года от Коджимы: бастующие актеришки саботировали разработку Overdose и Phy...

Итоги года от Коджимы: бастующие актеришки саботировали разработку Overdose и Phy...

Итоги года от Коджимы: бастующие актеришки саботировали разработку Overdose и PhysintВ последний день 2024 года персональными итогами в X поделился Коджима Хидео, и год у игрового дизайнера выдался насыщенным, в первую очередь из-за разработки экшена Death Stranding 2: On The Beach.

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