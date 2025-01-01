Итоги года от Коджимы: бастующие актеришки саботировали разработку Overdose и Phy...

Итоги года от Коджимы: бастующие актеришки саботировали разработку Overdose и PhysintВ последний день 2024 года персональными итогами в X поделился Коджима Хидео, и год у игрового дизайнера выдался насыщенным, в первую очередь из-за разработки экшена Death Stranding 2: On The Beach.