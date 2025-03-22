Изнасилованная до полусмерти секс-рабыня с Украины приходит в себя после операции: что с ней сейчас, что она говорит о насильниках

ВТ

Виталий Тарасов

И ,- ВСЁ - ТАКИ! Уважаемые Дамы и Господа. Женщина всегда знает, чего хочет, - но никогда не знает, чего ей хочется? В каждом человеке заложены грубые инстинкты, возникшие и закрепившиеся в течение многих миллионов лет. Не дать им выйти наружу, обуздать их разумом и волей,- это и есть победа над собой, победа в борьбе за своё счастье. Модель, видимо была с отклонённой психофизиологией женского организма - больная. Быть женщиной - великий шаг, сводить с ума - геройство.