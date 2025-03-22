NEWS.ru Социальные сети Украинскую модель Марию Ковальчук, избитую до полусмерти в Дубае, нашел на обочине дороги водитель грузовика.
Изнасилованная до полусмерти секс-рабыня с Украины приходит в себя после операции: что с ней сейчас, что она говорит о насильниках
Комментарии
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ВТ
Виталий Тарасов
И ,- ВСЁ - ТАКИ! Уважаемые Дамы и Господа. Женщина всегда знает, чего хочет, - но никогда не знает, чего ей хочется? В каждом человеке заложены грубые инстинкты, возникшие и закрепившиеся в течение многих миллионов лет. Не дать им выйти наружу, обуздать их разумом и волей,- это и есть победа над собой, победа в борьбе за своё счастье. Модель, видимо была с отклонённой психофизиологией женского организма - больная. Быть женщиной - великий шаг, сводить с ума - геройство.
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2 час.
АП
Анатолий Проценко
Как же,упала на стройке.И так три раза.Злорадствовать по поводу случившегося не хочу.Но такой финал для её рода деятельности не является чем-то неожиданным
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2 час.
Владимир Петров
Нахамить мусульманам и поехать к ним на блядки - тупость бездонная. Истинно хохляцкая.
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1 час.
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