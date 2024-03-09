Срубил три дерева: 46-летнему дончанину грозит срок до 2 лет

В ходе проведения мероприятий на железнодорожном перегоне станции Вальково-Морозовская сотрудники патрульно-постовой службы полиции Морозовского линейного отдела полиции выявили 46-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной рубке деревьев.
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