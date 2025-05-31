Сторонники «похабного мира» с Украиной рисуют фальшивый образ Трампа-миротворца, каковым президент США не является, поскольку продолжает антироссийскую политику администрации Байдена, но только более изощрённо.
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