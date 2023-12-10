DailyMail: спорт вдвое снижает риск осложнений после операционного лечения рака

Исследователи из медицинского центра QuestPrehab установили, что посещение специальной программы занятий йогой, боксом и боевым искусством тайцзицюань перед операцией помогает вдвое снизить риск повторной госпитализации из-за осложнений после операции по лечению рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии