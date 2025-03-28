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Китай

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Минобороны КНР: Япония не имеет права делать безответственные заявления по тайваньскому вопросу

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Япония не в том положении, чтобы делать безответственные заявления по тайваньскому вопросу, а тайваньский вопрос не имеет никакого отношения к Японии, заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

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