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Царьград

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Москвичку суд обязал выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь

Москвичку суд обязал выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь

Московский суд постановил взыскать с блогерши компенсацию в пользу мужчины, который вёл себя неподобающим образом в автобусе.

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