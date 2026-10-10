ФАС заключила 93 соглашения для стабилизации цен на топливо

ФАС сообщила о заключении 93 соглашений по стабилизации цен на топливо в 35 регионах России. 20 из них подписаны с крупными операторами АЗС в ключевых областях и республиках.
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