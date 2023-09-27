Собянин раскрыл новые модели «Москвича» и назвал сроки их выхода

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

«Москвич» выпустит новые кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году Московский автозавод «Москвич», который только недавно запустил «в серию» седан «Москвич 6», в 2024 году расширит модельный ряд еще двумя моделями.