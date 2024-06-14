Врач Саадулаева рассказала, как стресс влияет на ожирение

Он негативно сказывается на состоянии здоровья Стресс способен вызывать широкий спектр различных изменений в организме, которые в результате могут оказать негативное воздействие на различные системы и органы.
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