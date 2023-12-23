Планы на будущее, работа и досуг: глава района обсудил с молодежью актуальные темы.

Очередным пунктом традиционных встреч председателя Бобруйского райисполкома Александра Суходольского со специалистами, прибывшими на свое первое рабочее место, и молодыми тружениками стало ОАО ´ПМК-84 Водстрой´.
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