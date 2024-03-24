«Это просто катастрофа»: Шутки кончились. Финляндия скатывается в бездну и просит о помощи. Россия ставит шах и мат

Финляндия уже расстреляла себе обе ноги и на этот раз прицелилась в голову. Дополнительные средства который планирует выделить Хельсинки на возведение заграждения на границе с Россией, окончательно ставит крест на развитии приграничных регионов, а в совокупности с запретом на импорт российского никеля полностью вышибет мозги у экономики Суоми.
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