«Это просто катастрофа»: Шутки кончились. Финляндия скатывается в бездну и просит о помощи. Россия ставит шах и мат

Финляндия уже расстреляла себе обе ноги и на этот раз прицелилась в голову. Дополнительные средства который планирует выделить Хельсинки на возведение заграждения на границе с Россией, окончательно ставит крест на развитии приграничных регионов, а в совокупности с запретом на импорт российского никеля полностью вышибет мозги у экономики Суоми.