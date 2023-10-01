Севастополец Алексей Адонин завоевал Гран-при конкурса «Таланты XXI века»

С 25 по 30 сентября в Минске собрались лучшие 16 команд из России и 8 команд из Республики Беларусь. Более 350 школьников в возрасте от 14 до 17 лет защищали свои научно-исследовательские и технологические проекты в области технического творчества.
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