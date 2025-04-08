Мадуро 8 апреля введет чрезвычайное положение в Венесуэле из-за Трампа

www.globallookpress.com/Andres Gonzalez/dpa Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник 8 апреля введет в стране чрезвычайное положение из-за объявленной президентом США Дональдом Трампом экономической войны.
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