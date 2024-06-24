НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Уж этот-то должен понимать, что идет война. А вот народ, который прётся на пляжи в, условно, прифронтовой зоне, совсе...«Это не военные д...
  • А Кудасов
    Очень уважаемый человек. Жаль, но ... Но таких не стало миллионы. Но такого подобного сообщения не помню. За него из ...Скончался ветеран...
  • генрих кан
    А что еще можно ждать от наших правителей. Сколько живу, все время одно и то же:  не волнуйтесь, все образуется, вы т...Валентина Матвиен...

Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова исключили из партии «Единая Россия»

Об этом заявили в отделении партии Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из «Единой России» за дискредитирующие действия, сообщило региональное отделение партии, при этом, как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья Омарова являлись участниками терактов в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх