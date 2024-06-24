Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова исключили из партии «Единая Россия»

Об этом заявили в отделении партии Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из «Единой России» за дискредитирующие действия, сообщило региональное отделение партии, при этом, как ранее сообщал источник РИА Новости, сыновья Омарова являлись участниками терактов в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня.
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