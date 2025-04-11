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Полезные советы

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В Университете Монпелье выяснили, что семейные люди страдают деменцией чаще, чем холостяки

В Университете Монпелье выяснили, что семейные люди страдают деменцией чаще, чем холостяки

Исследователи в своих прошлых работах уже не раз доказывали пользу супружеских отношений. Например, люди, которые состоят в браке, реже болеют и не так часто страдают от депрессии по сравнению с холостяками.

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