В Университете Монпелье выяснили, что семейные люди страдают деменцией чаще, чем холостяки

Исследователи в своих прошлых работах уже не раз доказывали пользу супружеских отношений. Например, люди, которые состоят в браке, реже болеют и не так часто страдают от депрессии по сравнению с холостяками.
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