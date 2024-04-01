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Армия России отправила на тот свет «панов офицеров» в Харькове и Херсоне

Армия России отправила на тот свет «панов офицеров» в Харькове и Херсоне

Армия России отправила на тот свет «панов офицеров» в Харькове и Херсоне Ирэн ОрлонскаяОдним из главных приоритетов при проведении сегодняшней комбинированной операции России по удару по военным и инфраструктурным объектам украинской обороны было устранение высшего командного состава армии и спецслужб Украины.

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