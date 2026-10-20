Строительство станции «Остров Мечты» будущей Бирюлевской линии метро идет полным ходом. Почти наполовину выполнены монолитные работы, началось обустройство вестибюлей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Путин н...
- Автобус со школьн...
- Боец Арлекин: ино...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым