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Как спрятать трубы отопления

Как спрятать трубы отопления

Открытые инженерные коммуникации способны испортить внешний вид даже самого аккуратного интерьера. При этом скрыть трубы отопления — как в частном доме, так и в квартире — задача не из простых, ведь важно не нарушить их работоспособность.

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