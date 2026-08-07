Как спрятать трубы отопления

Открытые инженерные коммуникации способны испортить внешний вид даже самого аккуратного интерьера. При этом скрыть трубы отопления — как в частном доме, так и в квартире — задача не из простых, ведь важно не нарушить их работоспособность.
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