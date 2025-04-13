ВСУ атаковали из РСЗО город в Запорожской области

Армия Украины нанесла удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии