На сентябрьских выборах в Госдуму РФ за рубежом проголосовало рекордное число избирателей. По словам Эллы Памфиловой, несмотря на антироссийские действия, было задействовано меньше участков.
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