Названы самые популярные отрасли для работы на Дальнем Востоке осенью 2021 года

Сервис Работа.ру изучил более 25 тысяч резюме и более 2,5 тысяч вакансий, опубликованных в регионах Дальнего Востока осенью 2021 года, и выяснил, как меняется рынок труда в регионе.
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