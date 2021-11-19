Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Osheschko
    Отказываться от выращивания технической конопли-большая глупость.Из конопли в Прим...
  • Виктор Шиховцев
    Прокуратура - ручная болонка власти. Как и КС, который молчит, невзирая на грубейшие нарушения!Петербуржцы прося...
  • Наиля Серова
    С мужем прожить 50 лет можно, на две пенсии, а как вдове, на одну пенсию, и никаких выплат. Живите, как можете.От 5 до 25 тысяч ...

Названы самые популярные отрасли для работы на Дальнем Востоке осенью 2021 года

Названы самые популярные отрасли для работы на Дальнем Востоке осенью 2021 года

Сервис Работа.ру изучил более 25 тысяч резюме и более 2,5 тысяч вакансий, опубликованных в регионах Дальнего Востока осенью 2021 года, и выяснил, как меняется рынок труда в регионе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх