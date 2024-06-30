Пхеньян отправляет военных в Донбасс: Какие корейские части прибудут уже в июле

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Александр Денисов
Три тысячи беспилотников в день - это сильно. А у нас госдура приняла закон, время назад, о запрете и думать о беспилотниках... Люди, можно сказать, на свой страх и риск судебного преследования, что то &quot;варганят&quot;...
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12 час.
ВМ
Вениамин Мельников
уничтожение мостов и тоннелей,по которым идет оружие, в т.ч. из сша, зависит от политической воли тех,кто руководит станой.СВО превратилось в полигон испытания западной техники.Сегодня испытаем леопарды,завтра абрамсы,после завтра сверхточное оружие....ждем F-16.
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8 час.
Roman Роман
Все правильно,в той корейской войне 1953 года наши с большим удовольствием получили от корейцев новейший сейбр с вооружением и прицелом.Наша военная наука до сих пор в основном идет следом за американцами и западом,что было всегда еще с царских времен в России
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4 час.

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