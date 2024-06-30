Пхеньян отправляет военных в Донбасс: Какие корейские части прибудут уже в июле

Александр Денисов Три тысячи беспилотников в день - это сильно. А у нас госдура приняла закон, время назад, о запрете и думать о беспилотниках... Люди, можно сказать, на свой страх и риск судебного преследования, что то "варганят"...

ВМ Вениамин Мельников уничтожение мостов и тоннелей,по которым идет оружие, в т.ч. из сша, зависит от политической воли тех,кто руководит станой.СВО превратилось в полигон испытания западной техники.Сегодня испытаем леопарды,завтра абрамсы,после завтра сверхточное оружие....ждем F-16.