Заявление Дональда Трампа о том, что РФ «по ошибке» нанесла ракетный удар по объекту в Сумах, являются поводом для разрыва дипломатических отношений.
В Киеве пригрозили разрывом отношений с США после слов Трампа
Комментарии
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ШКИПЕР
Да ладно. ЗЕ без Пиндосии просто ноль , не смотря на поддержку его режима странами ЕС ,да и то не всеми.
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18 час.
сР
сергей Русский
слова трампа(как и всех пиндосов)пустой звук.По делам нужно смотреть.Хочет главнюк пиндосский остановить войну-прекрати поставлять оружие хохлятским фашистам
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18 час.
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