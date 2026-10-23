Евросоюз готов покрыть две трети из дополнительных 70 млрд евро, которые запросила Украина. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эпоха "необъявлен...
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым