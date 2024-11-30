Уборка кукурузы и подсолнечника завершается в Татарстане

На полях Татарстана завершается уборка кукурузы на зерно и подсолнечника, а также вывоз свеклы. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
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