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Татар-информ

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Уборка кукурузы и подсолнечника завершается в Татарстане

Уборка кукурузы и подсолнечника завершается в Татарстане

На полях Татарстана завершается уборка кукурузы на зерно и подсолнечника, а также вывоз свеклы. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

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