Уборка кукурузы и подсолнечника завершается в Татарстане

На полях Татарстана завершается уборка кукурузы на зерно и подсолнечника, а также вывоз свеклы. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.