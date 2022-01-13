Атлантический совет предложил США и НАТО методы сдерживания России

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Директор Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете, бывший сотрудник Службы национальной безопасности США Барри Павел предложил американской администрации и НАТО 5 принципов для борьбы с Россией.
ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Директор Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете, бывший сотрудник Службы национальной безопасности США Барри Павел предложил американской администрации и НАТО 5 принципов для борьбы с Россией.
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