Названо самое эффективное оружие России в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин назвал гиперзвуковые ракеты эффективным оружием России Наиболее эффективным оружием России в зоне специальной военной операции (СВО) можно в первую очередь назвать гиперзвуковые ракеты, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
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