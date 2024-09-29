В Севастополе проектируют «школы мечты»

Будущие дизайнеры из Института развития города (ИРГ) СевГУ участвуют в федеральном проекте «Школа мечты», в рамках которого разрабатывают дизайн-проекты общественных пространств для двух севастопольских школ – № 14 и № 34.
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